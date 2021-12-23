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четверг, 23 декабря 2021 21:51

Ехали на соревнования: на Запорожье перевернулся микроавтобус с детьми

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В Запорожье 23 декабря около села Скельки перевернулся микроавтобус с детьми.

20 школьников ехали на спортивные соревнования, сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области. Водитель микроавтобуса допустил опрокидывание транспортного средства.

"Около 15:30 на автодороге "Днепрорудное-Васильевка" Васильевского района на обочине обнаружили перевернувшееся маршрутное такси. На момент аварии в микроавтобусе находились 20 несовершеннолетних детей 2011-2012 годов рождения, трое родителей и тренер", - говорится в сообщении.

Во время ДТП никто из подростков-спортсменов не пострадал. В больницу с травмой головы обратился только тренер.

Автор: zp.npu.gov.ua
  Водитель микроавтобуса допустил опрокидывание транспортного средства
Водитель микроавтобуса допустил опрокидывание транспортного средства

С места происшествия пассажиры уехали на попутном транспорте. Следователи начали уголовное производство. На владельца фирмы-перевозчика составили админпротокол.

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Вблизи села Карпиловка в Лубенском районе Полтавской области перевернулся рейсовый автобус с 22 пассажирами. Пострадали водитель и 10 пассажиров. 56-летний водитель автобуса не справился с управлением.

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Дата
23
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