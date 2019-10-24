Ехали на фестиваль в Польшу: новые подробности смертельной аварии с автобусом

Фото: facebook.com/rivnepolice

В автобусе Neoplan, который попал в смертельную аварию на Ровенщине, находились дети. Они ехали из Киева на фестиваль в Польшу.

К счастью, дети не травмировались, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

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"ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля произошло на покрытой сплошным туманом автодороге Киев-Варшава. К счастью, дети не травмировались. Их на служебных автомобилях полицейские перевезли на стационарный пост в Сарнах. Отогрели чаем, успокоили и оказали психологическую поддержку", - рассказали патрульные.

За пассажирами прибыл другой автобус, который отправился в Польшу.

24 октября в 3:25 на дороге Киев-Варшава близ села Федоровка Сарненского района Ровенской области столкнулись автобус и грузовик. Погиб один из водителей автобуса, трое пассажиров получили травмы. Всего в автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков 13-16 лет.