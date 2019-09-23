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понедельник, 23 сентября 2019 20:00

Ехал на репетицию: рассказали о погибших в страшной аварии в Одесской области

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Ехал на репетицию: рассказали о погибших в страшной аварии в Одесской области
17-летний Марк Редькин с Великодолинстького погиб в маршрутке по дороге в Одессу. Фото - facebook.com/nataliorg

В аварии с маршруткой и грузовиком под Одессой погибли 9 человек.

Самый младший - Марк Редькин. Парню было 17 лет. Он из многодетной семьи. В тот день ехал на репетицию с Великодолинского в Одессу. Хорошо играл на гитаре и ударных.

"Этот юноша был очень талантливый, очень любил музыку. Был лидером молодежной группы при церкви. Кроме того, что играл на гитаре и барабанах, руководил звуко- режиссерским пультом. Сложно поверить, что его больше нет среди нас", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua Роман Медяник из благотворительного фонда "Добрый самарянин".

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Похоронят парня на кладбище "Молодежное" в Великодолинском 24 сентября.

Также среди погибших - 18-летняя Кристина Саустян. Мечтала стать дизайнером.

Еще один погибший - 42-летний Андрей Щербицкий. Известно, что накануне трагедии впервые стал отцом. Ехал в роддом, чтобы увидеть первенца.

21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой столкнулись маршрутка, ехавшая в Одессу и грузовик,который возвращался из областного центра. Погибли девять человек. Еще четверо получили травмы. Виновником аварии стал водитель грузовика. Он вылетел на встречную полосу. По какой причине - следствие пока не установило.

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