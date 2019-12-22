"Ее крики доводили до крайней точки" - маніяк вбив 53 жінки

22 декабря 1978 Андрей Чикатило жестоко изнасиловал и убил 9-летнюю Елену Закотнову. Это было первое из 53-х убийств, которые Чикатило безнаказанно совершал в течение следующих 12 лет в разных городах СССР.

Андрей Чикатило родился в 1936 году в селе Яблочное Харьковской (ныне - Сумской) области. После окончания местной школы, училища в Охтырке и службы в армии переехал в Ростовскую область России. Там работал внештатным корреспондентом местных газет. Специализировался на темах спорта и патриотического воспитания молодежи. Женился, вступил в Компартию. Имел двоих детей - дочь Людмилу и сына Юрия. В 1970 году окончил филфак Ростовского университета. Работал в школе-интернате города Новошахтинск преподавателем русского языка и литературы. Через 4 года его уволили за сексуальные домогательства к ученицам. Тогда устроился сначала в местное профтехучилище, а в 1978 году - в городе Шахты.

Автор: jnsm.com.ua Андрей Чикатило с женой Фаиной Одначовою, середина 1960-х

Чикатило страдал раздвоением личности в сочетании с нарциссизмом и садизмом. Для встреч с проститутками он тайно от семьи купил хату-мазанку. Туда заманил второклассницу местной школы Елену Закотнову. Обещал угостить жевательной резинкой. Изнасиловав и трижды ударив ножом в живот, Чикатило задушил девочку. Тело выбросил в небольшую реку рядом с домом. Его нашли через 2 дня.

Автор: jnsm.com.ua Елена Закотнова, первая жертва Андрея Чикатило

"После того как мы зашли в мазанку, я навалился на девочку. Она кричала, а я зажимал ее рот руками. Эти крики доводили мое возбуждение до крайней точки. Мне хотелось постоянно все щупать и рвать. Когда я ее душил, она хрипела. Именно в этот момент я почувствовал самый яркий оргазм в своей жизни "- рассказывал Андрей Чикатило.

Однако в убийстве Закотновои обвинили 25-летнего Александра Кравченко, который в 1970 году был осужден за подобное преступление в Херсоне. Через подростковый возраст получил лишь 10 лет наказания. Через 6 лет условно-досрочно освободили. Несмотря на алиби, заверенное двумя людьми, Кравченко арестовали. Его жестоко били. Мужчина не выдержал издевательств и признался в убийстве Закотновой. Кравченко приговорили к расстрелу. Приговор выполнили 5 июля 1983 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер самый жестокий серийный убийца Украины

Автор: jnsm.com.ua Александра Кравченко казнили за убийство, которое совершил Чикатило

Свое второе убийство Чикатило совершил через 3 года. В марте 1981-го задушил 17-летнюю проститутку. Еще через год убил 12-летнюю девушку. А к концу 1982-го - еще 6 детей обоего пола от 9 до 16 лет. Это стало началом серии преступлений, пик которых пришелся на 1984 год. Тогда от рук Чикатило погибло 15 человек.

В сентябре 1984 года Чикатило задержал участковый на центральном рынке Ростова за слишком грубую попытку познакомиться с девушкой. Во время обыска у мужчины нашли веревку, мыло, вазелин и удостоверение внештатного сотрудника милиции. Однако анализ крови не совпал с данными ни одной из известных на тот момент жертв. Убийцу отпустили. В том же году Чикатило задержали во второй раз, но за кражу аккумулятора. После года исправительных работ он с семьей переехал в Новочеркасск.

В августе 1985 года в Ростовской области началась новая серия убийств. Правоохранители проводили многочисленные рейды по лесополосах и вокзалах. В качестве дружинника им помогал и сам Чикатило. Активность милиции заставили его на время притаиться и убийства он продолжил лишь за 2 года.

Автор: osmira.ru Андрей Чикатило в зале суда

До своего ареста 20 ноября 1990 Андрей Чикатило, по версии следствия, убил 53 человека (21 мальчика, 14 девочек и 18 женщин). Сам убийца на следствии утверждал, что на его счету 56 жертв. Мужчину приговорили к смертной казни. Приговор выполнили 14 февраля 1994 года в Новочеркасской тюрьме.

Во время суда Чикатило изображал из себя дурачка. Кричал, что ждет ребенка, что он - кормящая мать. А потом снял штаны и показал судье гениталии. Его выдворили из зала суда и дальше все заседания проходили без его участия.