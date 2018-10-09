Едва не заколола: поклонница Московского патриархата с вилами набросилась на прихожанку УПЦ КП

На Ровенщине поклонница Московского патриархата с вилами набросилась на верующую УПЦ КП. Фото: informator.news

В селе Птичья Дубенского района Ровенской области поклонница Московского патриархата с вилами напала на прихожанку УПЦ КП. Об этом в Facebook написала журналистка Алина Дубовская.

"Прихожанка УПЦ МП дождалась в поле верующую Киевского патриархата и едва не заколола ее вилами. Инцидент произошел из-за религиозных предпочтений последней. Женщине удалось отбиться от нападения. На место сразу вызвали полицию", - говорится в сообщении журналистки.

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По словам Дубовской, нападающая - жена экс-старосты церкви Валентина Дячук. Сейчас выясняют подробности нападения.

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