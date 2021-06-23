Едва держалась на ногах: пьяная водительница устроила "концерт" на дороге

Женщина отказалась пройти тест на Драгере. Фото: скриншот с видео

В Белой Церкви Киевской области патрульные задержали женщину, которая села за руль пьяной.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Facebook.

Инспекторов вызвал неравнодушный мужчина, который заметил за рулем автомобиля нетрезвую женщину.

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"К счастью, она была замечена неравнодушным гражданином, который передал информацию о нетрезвой водительницы полиции и последовал за ней. Через достаточно короткий промежуток времени она была остановлена. Тест на приборе Драгер пройти отказалась, и вряд смогла бы", - говорится в посте.

На кадрах видно, что горе-водитель бессвязно говорила и держалась за дверь автомобиля. Она нецензурно выражалась в адрес патрульных. Также женщина пыталась вырвать телефон из рук человека, который снимала инцидент.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

В Киеве на просп. Лобановского, 150 женщина навеселе, управляя автомобилем КИА, протаранила несколько припаркованных машин. Впоследствии водитель заявила, что является "полковником полиции".