Дым виден за километры: в столичном парке масштабный пожар

В Киеве произошел пожар в парке урочище "Совки". Фото: скриншот

В Киеве произошел пожар на ул. Жмеринской – в парке урочища "Совки". Там горит деревянное здание.

Очевидцы говорят, что загорелся сарай. Площадь пожара довольно большая – горит часть зоны барбекю и кафе. Дым виден за километры.

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На месте работают спасатели.

Информации о пострадавших нет.

В Киеве горел торговый центр "Интервал-Плаза" по улице Васильковской. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше, возникшее из-за короткого замыкания.