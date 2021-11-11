Дым виден за километры: в столичном парке масштабный пожар

В Киеве произошел пожар на ул. Жмеринской – в парке урочища "Совки". Там горит деревянное здание.
Очевидцы говорят, что загорелся сарай. Площадь пожара довольно большая – горит часть зоны барбекю и кафе. Дым виден за километры.
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На месте работают спасатели.
Информации о пострадавших нет.
В Киеве горел торговый центр "Интервал-Плаза" по улице Васильковской. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше, возникшее из-за короткого замыкания.
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