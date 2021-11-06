По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Фото: РБК-Украина

В Киеве горел торговый центр "Интервал-Плаза" на улице Васильковской. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше, которое возникло из-за короткого замыкания.

Как сообщили в управлении ГСЧС по Киеву, пожар на улице Васильковской 143/2 возник на крыше 6-этажного административного здания. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

В 22:09 пожарные локализовали возгорание на площади 5 квадратных метров. Спустя пять минут огонь был полностью потушен.

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На место пожара выезжало 6 единиц техники и 25 спасателей. Жертв и пострадавших в результате возгорания нет.

Причины и обстоятельства пожара выясняют правоохранители.

В Днепре произошел пожар в кислородно-конвекторном цехе металлургического завода компании "Евраз-ДМЗ".