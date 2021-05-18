Двух украинцев осудили за "расстрел" российских солдат

Станислава Клиха (слева) и Николая Карпюка обвинили в расстреле российских солдат во время чеченской войны 1995 года. Их пытали, чтобы выбить признание. Впоследствии Капюка приговорили к 22,5 годам. Клиха - к 20. Фото: Oleg Mezentsev / Facebook

Пять лет назад, 19 мая, в Чечне осудили двух украинских политзаключенных - Николая Карпюка и Станислава Клиха. Их обвинили в расстрелах русских солдат во время первой чеченской войны - в 1994-95 годах. Якобы они вместе с Арсением Яценюком создали группу "Викинг", которая и занималась ликвидацией военных в Грозном.

Карпюку дали 22,5 года. Клиху - меньше на 2 года по состоянию здоровья. В 2014 году украинцев заманили в Россию и отправили в изолятор. Родные год не знали, где они. Впоследствии выяснилось, что все время мужчин пытали, выбивая показания. Тогда и начали судебный процесс. Оба украинца отрицали все обвинения. А сторона обвинения при этом не предоставила никаких доказательств того, что они находились в Чечне в этот период.

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"В Верховном суде в Грозном Карпюк стоит в вышиванке. Он спокойно слушает приговор "виновен". В это время Клих читает газету. Его психика в результате пыток не выдержала. На заседании украинец часто срывается. Даже последнее слово сказать не смог. Их пытали. Выбивали признание электрическим током. Угрожали, что посадят на стул 10-летнего сына Карпюка.К Клиху использовали и другие методы. Его привязывали к потолку вниз головой. Кормили галлюциногенами", - рассказывали тогда правозащитники.

7 сентября 2019-го между Украиной и Россией состоялся обмен в формате "35 на 35". На Родину вернулись 11 незаконно осужденных украинwев. Карпюк и Клих были среди них. Последний был в очень тяжелом состоянии, поэтому его сразу по возвращении в Украину отвезли в больницу.

Бывшие политзаключенные Николай Карпюк и Владимир Балух работают в офисе украинского омбудсмена. Николай Карпюк, возглавляющий общественную организацию "Украинский центр предотвращения пыток" назначен членом Экспертного совета при Уполномоченном ВРУ по правам человека, а Владимир Балух вошел в Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма при Уполномоченном.