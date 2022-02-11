Двух товарищей разорвало взрывом

Фото: rv.npu.gov.ua

В Здолбунове Ровенской области двух товарищей 39 и 46 лет разорвало взрывом.

Трагедия произошла в доме младшего из погибших по ул. Вилы-3 10 февраля около 21:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В доме взорвалась граната РГД-5. С места происшествия следователи изъяли обломки боеприпаса, рычаг и 17 патронов калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.

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В результате происшествия были повреждены окна, стены и двери дома. Оба мужчины подрабатывали временными заработками.

Боеприпасы отправлены на экспертизу, их происхождение устанавливают.

Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как умышленное убийство двух человек и незаконное обращение с боевыми припасами.

В Луцке в квартире взрывом убило 41-летнего мужчину. На месте обнаружили части гранаты Ф-1. Погибший был участником АТО. Взрыв произошел на кухне. С мужчиной на момент инцидента в доме находились еще три человека. Их жизни ничего не угрожает, они не травмировались.