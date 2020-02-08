Двух людей засыпало землей во время ремонта коллектора

Погибшими оказались двое мужчин 1980 и 1983 рождения. Фото:https://www.dsns.gov.ua

Ночью 8 февраля во время реконструкции напорного коллектора по ул. Галицкой в Тернополе произошел оползень. Погибли два работника ремонтной бригады.

С помощью экскаватора рыли траншею глубиной 5 м. По словам медиков, под землей оказалось два человека. Очевидцы сообщили спасателям о происшествии не сразу. Было потеряно много времени, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В массовой драке порезали двоих мужчин

Спасатели прибыли на место в 01:55. Было привлечено 13 человек личного состава и 3 единицы специальной техники. В 3:09 работы по деблокированию пострадавших были завершены. Медики констатировали смерть. Погибшими оказались двое мужчин 1980 и 1983 рождения.

В Соломенском районе Киева на улице Кадетский Гай прохожий заметил череп человека. Рядом во льду удалось найти кости таза, позвоночника, ног и плеч.