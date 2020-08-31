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понедельник, 31 августа 2020 16:16

Двойное убийство в Одессе: подозреваемого нашли

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Двойное убийство в Одессе: подозреваемого нашли
Двойное убийство в Одессе: подозреваемого нашли

В Одессе задержали мужчину, который 25 августа на улице зарезал 2-х местных жителей. Нашли его в 200 километрах от Одессы. Об этом сообщили в прессслужбе полиции Одесской области.

Окровавленные тела пострадавших увидела на проспекте Добровольского очевидица, и позвонила в полицию. Женщина вызвала скорую, врачи констатировали смерть. Причиной гибели стали несовместимы с жизнью ножевые ранения.

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По словам свидетелей, на улице между тремя мужчинами произошла стычка. Во время нее один из мужчин достал нож и ударил в грудь сначала одного, а потом второго, после чего скрылся.

Несколько дней полицейские искали правонарушителя и нашли в одном из поселков Николаевской области. Им оказался 47-летний гражданин без определенного места жительства.

Мужчина рассказал, что ударил оппонентов ножом так как защищался от ограбления. По его словам, сразу после совершенного он выбросил нож в ближайший мусорный бак, а в подъезде переоделся и бросился бежать.

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства двух человек. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Возле детского дома зарезали 2 мужчин. В Одессе рядом с въездом на территорию детского дома по ул. Добровольского зарезали 2 мужчин.

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Дата
31
августа

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