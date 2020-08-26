Возле детского дома зарезали 2 мужчин

В Одессе рядом с въездом на территорию детского дома по ул. Добровольского зарезали 2 мужчин.
Тела обнаружили 25 августа, около 18:00, сообщили в полиции.
"Неподалеку от ворот психоневрологического дома ребенка были обнаружены два трупа. Установлено, что один из погибших - 51-летний местный житель. Личность другого покойного устанавливают", - рассказали правоохранители.
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На телах мужчин множественные колото-резаные раны. По заключению экспертов, они умерли от кровопотери.
Следователи открыли уголовное производство.
Как сообщили в соцсетях, двое мужчин пытались отобрать у третьего сумку, а тот достал нож.
В Черкассах полицейские, приехавшие на семейную ссору, разоблачили мужчину, который признался в убийствах двух человек. Это произошло на ул. Самийла Кошки.
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