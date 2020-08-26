Возле детского дома зарезали 2 мужчин

В Одессе, на ул. Добровольского, зарезали 2 мужчин. Фото: Telegram-канал ХО

В Одессе рядом с въездом на территорию детского дома по ул. Добровольского зарезали 2 мужчин.

Тела обнаружили 25 августа, около 18:00, сообщили в полиции.

"Неподалеку от ворот психоневрологического дома ребенка были обнаружены два трупа. Установлено, что один из погибших - 51-летний местный житель. Личность другого покойного устанавливают", - рассказали правоохранители.

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На телах мужчин множественные колото-резаные раны. По заключению экспертов, они умерли от кровопотери.

Следователи открыли уголовное производство.

Как сообщили в соцсетях, двое мужчин пытались отобрать у третьего сумку, а тот достал нож.

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