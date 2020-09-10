Двое мужчин открыли бордель и втягивали женщин в проституцию

Бордель открыли еще год назад

В городе Харьков двух мужчин поймали на сутенерстве. Они создали и удерживали бордель. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Раскрыли незаконные действия правонарушителей следователи отдела по расследованию особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями следственного управления совместно с УБПТЛ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области", - говорится в сообщении.

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Бордель на территории Харькова создали еще в прошлом году. Его создали два жителя Харькова. Они занимались сутенерством и втягивали женщин в занятие проституцией.

Полицейские открыли уголовное производство за создание или содержание мест разврата и сводничество и сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.

В Виннице задержали преступную группировку, организовавшую бизнес по оказанию секс-услуг. К проституции сутенеры привлекали, в частности, несовершеннолетних девушек.