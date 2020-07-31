Сутенеры привлекали к секс-индустрии несовершеннолетних девушек

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В Виннице задержали преступную группировку, организовавшую бизнес по оказанию секс-услуг. К проституции сутенеры привлекали, в частности, несовершеннолетних девушек.

Участники группировки распределили между собой роли: двое мужчин находили помещения для предоставления услуг интимного характера, обеспечивали охрану в случае возникновения конфликтных ситуаций с клиентами. А третья соучастница вербовала женщин, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщин подыскивала среди тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах - имел тяжелое материальное положение и отсутствие моральных преград. Сообщница размещала соответствующую рекламу специфических услуг в интернете", - говорится в сообщении.

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Правоохранители провели обыски, во время которых у фигурантов изъяли доказательства незаконного секс-бизнеса, в частности, визитки, мобильные телефоны, а также деньги, полученные преступным путем, и оружие.

Трое сутенеров задержаны. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы. Проверяется ряд других лиц на причастность к преступной деятельности группы.

Во Львове полиция закрыла "массажный салон", где сотрудницы занимались проституцией. Стоимость таких услуг начиналась от 650 грн. Администратором борделя работала 29-летняя женщина, а проститутками - трое в возрасте от 20 до 24 лет. Все они жительницы Львовщины.