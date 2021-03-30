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вторник, 30 марта 2021 13:08

Двое малолетних забили до смерти бездомного
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В Одесской области ребята 12 и 13 лет забили до смерти бездомного
Фото: od.npu.gov.ua
В Одесской области ребята 12 и 13 лет забили до смерти бездомного
В Одесской области ребята 12 и 13 лет забили до смерти бездомного
В Одесской области ребята 12 и 13 лет забили до смерти бездомного
В Одесской области ребята 12 и 13 лет забили до смерти бездомного

В Измаиле Одесской области задержали мальчиков 12 и 13 лет, которые до смерти избили 58-летнего бездомного.

Труп с множественными переломами ребер и политравмами нашли возле памятника морякам 28 марта. Менее чем за сутки полицейские установили, что туда мужчину с морвокзала завели и беспощадно избили двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По словам подростков, с мужчиной они поссорились из-за булочек, которые тот не захотел для них попросить у людей. Уговорами они заманили бездомного к озеру, где и избили так, что тот умер. Семьи обоих парней состоят на учете службы по делам детей как оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Сами же малолетки неоднократно попадали в поле зрения полиции за кражи", - рассказали в полиции.

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С подозреваемыми проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о помещении их в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

После полного расследования дело будет передано в суд для применения к ним принудительных мер воспитательного характера.

В Беляевке Одесской области двое 12-летних ребят забили до смерти 56-летнего бездомного. Мужчину с проломленным черепом нашли мертвым в сквере у насосной станции. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей происшествия, отработали всех, кто мог быть причастен к преступлению, и уже через день установили подозреваемых.

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