Движение по трассе Киев - Харьков заблокировано: перевернулась фура с камнем

На трассе М-03 на участке между Полтавой и Харьковом полностью заблокировано движение в обоих направлениях.

Об этом поздно вечером четверга 26 августа сообщил в Facebook глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Фото: facebook.com/synegubov.oleg

"На трассе М-03 недалеко от поворота на город Красноград, перевернулся грузовик с камнем. Движение в направлении Харькова полностью заблокирован. Прошу водителей пока воздержаться от поездок по этой трассе, а тем, кто в пути, обратить внимание на то, что объехать ДТП можно только через село Коломацкое ", - написал глава Полтавщины.

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На 24-м км трассы Киев - Одессе 2 августа произошла авария.

Под Киевом столкнулись 5 автомобилей, в результате несколько часов трасса была заблокирована.