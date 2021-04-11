Две недели поисков и ни одной версии: бухгалтер исчезла по дороге с работы

В Полтаве 2 недели разыскивают бухгалтера 42-летнюю Марину Ширмовскую. Она не вернулась с работы. Выйдя из офиса, она позвонила дочери. Однако из-за отсутствия связи пообщаться им не удалось. А когда через 20 мин. дочь перезвонила, мать уже была вне зоны досягаемости.

Также известно, что женщина после работы зашла в банк, оплатила коммунальные и через несколько минут сел в белый легковой автомобиль, отправился в направлении выезда из города. Там след женщины обрывается, сообщает "Сегодня".

Родные не верят, что Марина исчезла по собственной воле. Говорят, женщина никогда не пропадала и почти никуда не выезжала. Жила с 17-летней дочерью, по словам брата пропавшей Виктора Глущенко.

Автор: pl.npu.gov.ua В Полтаве разыскивают 42-летнюю Марину Ширмовскую. Исчезла 29 марта. После работы села в автомобиль и больше ее никто не видел. Полицейским лишь частично удалось восстановить ее маршрут в тот день – след женщины оборвался за городом

Семья женщины проводит собственное расследование и пытается найти возможных свидетелей. Однако опрос работников предприятий на выезде из города ничего не дал.

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Полиция уже знает, кто был за рулем белого автомобиля, который вывез Марину за город. Но к этим людям претензий не имеют.

"На выезде из города она попросила остановиться и вышла. В дальнейшем эти люди, которые ее подвозили, они также дали нам свои объяснения. Они развернулись, поехали в город Полтаву. И с того момента с женщиной пропала любая связь", - говорит начальник отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев.

Полицейские уверяют: обыскали все вокруг, несколько раз обыскали соседнюю лесополосу. Следов женщины - никаких. Единственная надежда сейчас - найти свидетелей, которые видели Марину после того, как она вышла из авто.

Приметы женщины: на вид 40 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы черные длинные, глаза карие. Была одета в пальто бежевого цвета с красными вставками, сапоги черные замшевые до колен, платье темно-зеленого цвета с хомутом, сумка черная, серьги и кулон из серебра с зелеными камнями.

Кому известна информация о Марине Ширмовской, просят немедленно сообщить в полицию по телефонам: 099-339-45-71, 050-780-92-53 или "102".

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