"Дважды жертва": что говорят о, обезглавленной матерью 13-летней девочке

13-летняя Кристина Пьянова из села Подворки Дергачевского района Харьковской области. В ее убийстве и обезглавливании подозревают мать. Фото: "Харьков в теме"

13-летняя Кристина Пьянова из села Подворки Дергачевского района Харьковской области, в убийстве и обезглавливании которой подозревают мать 38-летнюю Татьяну, была хорошим ребенком из вполне благополучной семьи.

Соседи семьи, в которой произошла трагедия, говорят, что теперь распространяют много сплетен, из-за которых Кристина стала во второй жертвой уже после смерти.

"Не знаю, кому понадобилось распускать такие слухи, но уже нет сил это слушать и читать. Уже начали писать, что девочка почти дружила с алкоголиками и наркоманами, но это циничная ложь! Кристина была прекрасным ребенком, и кто бы и что ни говорил - она ​​просто маленький ангел! Милое, хорошее дитя! Очень горько, что так рано покинула этот мир, и страшно, что именно так", - рассказала соседка Пьяновых, передает OBOZREVATEL.

Никаких "звоночков" о якобы неурядицах в семье действительно не было, уверяет начальник отдела ювенальной превенции областной полиции Андрей Хоменко.

"В поле зрения ювенальной превенции Кристина никогда не попадала. Это положительный ребенок. Вопросов не возникало и у классного руководителя - ни к поведению, ни к учебе. Девочка была очень старательной, достаточно хорошо училась. Не прогуливала уроков, не имела никаких вредных привычек. абсолютно нормальный ребенок", - говорит Хоменко.

Добавил, что мать Кристины, которую сейчас подозревают в убийстве, не вызывала никаких подозрений у учителей.

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"Мама девочки не пропускала родительских собраний, находила общий язык с классным руководителем. То есть говорить о неблагополучной семье не было оснований", - говорит Андрей Хоменко.

Причину смерти ребенка назовут судебные медики после комплекса необходимых исследований. Еще должна быть определена последовательность прижизненных травм, нанесенных девочке, сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Елена Баранник.

У полицейских есть веские основания считать убийцей Кристины именно ее мать.

"Уже выполнен большой объем работ, есть и первоначальные выводы экспертов, которых пока не озвучивают "для всех". К сожалению, ребенок, судя по всему, стал жертвой психически больного человека. А что довело мать девочки до такого состояния, уже вопрос к медикам. По информации близких родственников, за некоторое время до трагедии 38-летняя женщина "общалась" со своим умершим отцом", - рассказали правоохранители.

38-летнюю Татьяну Пьянову из села Подворки Дергачевского района арестовали на 60 суток без права на залог. Такое решение вынес 30 апреля Ленинский районный суд Харькова. В тот же день утром женщину задержали в одном из спальных районов Харькова. Была абсолютно голая. В одной руке держала нож, в другой - пакет с головой дочери 13-летней Кристины. Пыталась сбежать от патрульных. Тело с более чем двумя десятками ножевых ранений через 2 часа обнаружил дома дядя девочки. Женщина вела себя в суде агрессивно. Полицейским она пока ничего не объяснила.