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понедельник, 31 августа 2020 12:09

Два брата пытали женщину за кражу собаки

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Два брата пытали женщину за кражу собаки
Два брата пытали женщину за вымышленную кражу собаки Фото: poltava.to

В селе Марьянское Великобагачанского района Полтавской области 2 брата топили, заставляли копать могилу и пускали слезоточивый газ в лицо женщине. Мужчины обвинили ее в краже собаки.

В следственном управлении Великобагачанского района Полтавской области рассказали, что инцидент произошел еще 5 месяцев назад и только недавно преступникам выдвинули подозрение. Они находятся под стражей. Расследование продолжается. - пишет интернет-издание "Полтавщина".

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2 братьев заподозрили 57-летнюю местную жительницу в том, что она украла овчарку. Мужчины решили отомстить женщине - взяли биту и газовые баллончики и ворвались в дом соседа, куда женщина пришла по делам.
Сначала обидчики брызнули газом в лицо соседу и женщине, затем били ее лицом об стол. Далее вывели на середину комнаты и продолжили бить по лицу и палкой - по ногам.

Женщина попыталась убежать и спрятаться в другой комнате, пока обидчики отвлеклись. Ее догнали, продолжили бить и брызгать газовым баллончиком в лицо. Затем облили холодной водой сказали, что это бензин и пригрозили поджечь. Родственник братьев стоял с палкой у входа в дом и не позволял хозяевам выходить на улицу, чтобы помочь женщине.

На этом братья не остановились и начали топить женщину в кастрюле с водой. Затем снова облили водой и выгнали на улицу, где температура была +12°С.

Мужчины потащили пострадавшую на кладбище и заставили копать себе могилу. Когда она закончила это делать - толкнули ее на дно ямы и засыпали землей. Дождались, пока женщина выберется из ямы, и заставили её засыпать землей.

Братья издевались над женщиной еще несколько часов. Гоняли по деревне и заставляли снова копать себе могилу. Женщина смогла добраться до своего дома. Там все было перевернуто. Дома она потеряла сознание, соседка вызвала "скорую". В больнице пострадавшей диагностировали ушиби мягких тканей головы, множественные кровоподтеки.

Преступникам выдвинули подозрение за издевательство, похищение и нанесение телесных повреждений. Суд постановил отправить братьев под круглосуточный домашний арест. Один из них просил суд отпустить под личное обязательство, второй - домашний арест оставить только в ночное время. Первому нужно было на работу в Киев, а второму - обрабатывать огород и ухаживать за матерью. Судьи не приняли во внимание их просьбы. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Грабители несколько часов пытали семью предпринимателя. В ночь на 12 июня 3 неизвестных в масках и кепках, одетые в черное, ворвались в дом предпринимателя из Тернопольского района.

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