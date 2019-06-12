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среда, 12 июня 2019 18:10

Грабители несколько часов пытали семью предпринимателя

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Грабители несколько часов пытали семью предпринимателя
На Тернопольщине неизвестные в масках ворвались в дом предпринимателя и отобрали деньги. Фото - Галас

В ночь на 12 июня 3 неизвестных в масках и кепках, одетые в черную одежду, ворвались в дом предпринимателя из Тернопольского района.

В доме было 4 взрослых и 2 маленьких детей. Семья уже спала, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Владельцев дома допрашивали, чтобы те признались, где деньги и ценные вещи. Детей и 83-летнюю женщину они не трогали. После того, как нападавшие получили желаемое, они оставили жилье. Освободиться от клейкой ленты удалось матери детей и именно она вызвала полицию", - сказано в сообщении.

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Пострадавших доставили в больницу с ушибами, сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и рваными ранами лица. По предварительной информации, злоумышленники зашли в дом, подобрав ключ к входной двери.

Следователи открыли уголовное производство. Нападавших разыскивают.

В селе Новоселовка Килийского района Одесской области 3 злоумышленников в масках напали на семью предпринимателя. Жестоко избили и ограбили. Нападавших задержали в тот же вечер.

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Дата
12
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