Душили веревкой и отобрали $ 300 тыс.: на базе отдыха напали на женщину

В Донецкой области двое мужчин напали на супругов. Женщину душили и отобрали $ 300 тыс. Фото: pixabay.com

В Святогорске Донецкой области двое мужчин в масках напали на мужчину и женщину. Преступники пытались задушить 49-летнюю жительницу Славянская веревкой, отобрали у нее чемодан с ценными вещами и $300 тыс.

Событие произошло в одном из пансионатов вечером 12 апреля. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции сегодня, 14 апреля.

"Инцидент произошел на территории базы отдыха. Нападавшие нанесли телесные повреждения женщине и мужчине, а потом сразу скрылись с места происшествия. В целях конспирации нападавшие действовали в масках и перчатках", - сказано в сообщении.

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Пострадавшие находятся в больнице. Правоохранителям удалось задержать подозреваемых - ими оказались 40 и 42-летние жители города Константиновка Краматорского района Донецкой области.

Решаются вопросы о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

В Одессе сотрудники полиции задержали причастных к разбойному нападению на сотрудника строительной фирмы. У него похитили 900 тыс. грн. Напали на стоянке возле офиса фирмы в Киевском районе Одессы, как только мужчина вышел из своего автомобиля.