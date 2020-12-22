Душил веревкой и перерезал горло: задержали убийцу семьи в Славянске

В Донецкой области полицейские задержали мужчину, который совершил тройное убийство в Славянске.

Сначала злоумышленник убил своего знакомого, а затем - сожительницу мужчины и 79-летнюю мать, сообщили в полиции Донецкой области.

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Фото: dn.npu.gov.ua

"Накануне потерпевший пригласил к себе в гости 26-летнего знакомого. По дороге в магазин между ними произошла ссора, во время которой гость задушил мужчину веревкой и спрятал его тело возле гаражей. Чтобы убрать свидетелей, злоумышленник вернулся в квартиру и убил родных погибшего - 54- летнюю сожительницу и мать, перерезав им горло", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать ответственности, мужчина прятался у знакомых. По факту умышленного убийства открыли уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

19 декабря в Славянске Донецкой области работник коммунальной службы сообщил в полицию, что у гаража обнаружил тело 56-летнего мужчины. Во время оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух погибших - сожительницы мужчины и его матери. На телах всех троих были следы насильственной смерти. Полицейские сразу начали поиски убийцы.