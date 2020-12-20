Полиция расследует тройное убийство в Славянске

Начата операция по розыску и задержанию злоумышленников, продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Фото: Нацполиция

Полицейские Донецкой области расследуют тройное убийство в городе Славянск. Об этом сообщили в ГУ ЧП в Донецкой области.

"Сегодня работник коммунальной службы сообщил в полицию, что у гаража обнаружил тело 56-летнего мужчины. Во время оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух погибших - сожительницы мужчины и его матери. Открыто уголовное производство, полицейские проверяют все версии совершения преступления", - указано в сообщении.

На телах всех трех лиц - следы насильственной смерти. На розыск преступников поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками. Развернут оперативный штаб, в который входят сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления областного главка, а также прокуратуры области.

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Начата операция по розыску и задержанию злоумышленников, продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Сейчас проверяются все версии совершения преступления.

В cели Любополь Лиманского района Одесской области нашли убитой таксистку. Окровавленное тело обнаружили на дороге 15 декабря. Эксперты обнаружили на теле погибшей проникающие колото-резаные ножевые ранения в области шеи и груди. Машину угнали и сожгли у Суворовского кладбища. Преступников было двое.