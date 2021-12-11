ДТП в Харьковской области: автомобиль влетел в магазин

 
Ексклюзивы
1/5
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
1 Просмотров: 3105
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 1503
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1431
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2223
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1314
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 774
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1710
"Наследие делает людей тупее": Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 981
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 16605
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3537
Фото
Все фото
9
4
5
6
3
Загадочное исчезновение супругов: спасатели нашли тело беременной
Загадочное исчезновение супругов: спасатели нашли тело беременной
&quot;Пункт назначения&quot;: бревно из грузовика влетело в набитую пассажирами маршрутку
"Пункт назначения": бревно из грузовика влетело в набитую пассажирами маршрутку
Пожар уничтожил два автомобиля
Пожар уничтожил два автомобиля
Все видела дочь: мужчина расправился с беременной женой и перерезал себе горло
Все видела дочь: мужчина расправился с беременной женой и перерезал себе горло
Загадочное исчезновение супругов: нашли тело мужчины
Загадочное исчезновение супругов: нашли тело мужчины
Видео
Все видео
На украинской границе завернули певицу из России
На украинской границе завернули певицу из России
Съемки для российской "Вписки" во Львове завершились массовой дракой
Съемки для российской "Вписки" во Львове завершились массовой дракой
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
Ученицы возле школы избили сверстниц до потери зрения и перелома носа: шокирующее видео
Ученицы возле школы избили сверстниц до потери зрения и перелома носа: шокирующее видео
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3429
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5958
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1386
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4293
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 945
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 279
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
воскресенье, 12 декабря 2021 02:40

ДТП в Харьковской области: автомобиль влетел в магазин

  Комментировать

В Лозовой Харьковской области автомобиль KIA в результате ДТП отбросило в сторону магазина. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Предварительно установлено, что водитель KIA в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и устроил ДТП.

Сообщается, что 32-летний водитель не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Лада. В результате его отбросило в сторону магазина. Также он повредил припаркованный автомобиль ВАЗ.

 

Установлено, что правонарушитель ехал на большой скорости и хотел совершить левый поворот. Он не заметил ехавший по своей полосе автомобиль Лада. В результате произошло столкновение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком

В результате аварии никто из граждан не пострадал. Сотрудники полиции составили в отношении правонарушителя административные протоколы.

Вечером 10 декабря в селе Городище Ровенской области бревно выпало из грузовика ЗИЛ и пробило боковое стекло маршрутки, в которой ехали 20 пассажиров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ДТП в Харьковской области: автомобиль влетел в магазин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
4
 Просмотров: 39979
Назвали банки, где можно будет получить &quot;Вовину тысячу&quot;
Назвали банки, где можно будет получить "Вовину тысячу" Просмотров: 9666
Юзик и остальные &quot;кварталовцы&quot; в Раде не сказали ни слова за год
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год 6 Просмотров: 9351
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России 4 Просмотров: 9064
Запорожскому гетману поляки отрезали голову
Запорожскому гетману поляки отрезали голову
 Просмотров: 7695
Происшествия
Загадочное исчезновение супругов: спасатели нашли тело беременной
Загадочное исчезновение супругов: спасатели нашли тело беременной
9
 Просмотров: 2538
"Пункт назначения": бревно из грузовика влетело в набитую пассажирами маршрутку
"Пункт назначения": бревно из грузовика влетело в набитую пассажирами маршрутку
4
 Просмотров: 3060
На украинской границе завернули певицу из России
На украинской границе завернули певицу из России
 Просмотров: 2106
В Украину прилетел мужчина в одежде с триколором и гербом РФ: ему пришлось покаяться
В Украину прилетел мужчина в одежде с триколором и гербом РФ: ему пришлось покаяться 1 Просмотров: 2592
Избиение школьниц в Запорожье: родители нападающих угрожают матери потерпевшей
Избиение школьниц в Запорожье: родители нападающих угрожают матери потерпевшей Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
6
Юзик и остальные "кварталовцы" в Раде не сказали ни слова за год
4
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
2
Президент о госперевороте: Люди немного изменили свои планы
2
Путин заверил Байдена, что не будет продолжать эскалацию по отношению к Украине - Зеленский
2
НАТО не пойдет на компромисс с Россией по присоединению Украины - генсек
Голосов: 93
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть