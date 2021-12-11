ДТП в Харьковской области: автомобиль влетел в магазин

В Лозовой Харьковской области автомобиль KIA в результате ДТП отбросило в сторону магазина. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Предварительно установлено, что водитель KIA в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и устроил ДТП.

Сообщается, что 32-летний водитель не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Лада. В результате его отбросило в сторону магазина. Также он повредил припаркованный автомобиль ВАЗ.

Установлено, что правонарушитель ехал на большой скорости и хотел совершить левый поворот. Он не заметил ехавший по своей полосе автомобиль Лада. В результате произошло столкновение.

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В результате аварии никто из граждан не пострадал. Сотрудники полиции составили в отношении правонарушителя административные протоколы.

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