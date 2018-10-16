ДТП в Харькове: заседание прервали из-за внезапной болезни Зайцевой

В судебном заседании о смертельной аварии на ул. Сумской в ​​Харькове объявили перерыв. Подозреваемой Елене Зайцевой вызвали "скорую". Сейчас в "аквариуме" для подозреваемых находится только водитель Touareg Геннадий Дронов. Фото - newsroom.kh.ua

В судебном заседании о смертельной аварии на ул. Сумской в ​​Харькове объявили перерыв. Подозреваемой Елене Зайцевой вызвали "скорую". Соответствующее решение сегодня, 16 октября, принял судья Киевского районного суда Харькова Виктор Попрас.

Сейчас в "аквариуме" для подозреваемых находится только водитель Touareg Геннадий Дронов, саму Зайцеву оставили в конвойной комнате. Медики сделали ей укол.

"Начиная с прошлого заседания, у нее происходят ежедневные приступы - повышение давления и судорожное дрожание. Медчасть СИЗО не предоставляет нам справок о ее состоянии здоровья, какое лечение ей дают, мы тоже не знаем. Я считаю, что без госпитализации и необходимой медицинской помощи мы не сможем слушать дело. Прошу госпитализировать Зайцеву. Сегодня утром у нее было 2 приступа. Моя подзащитная просила не привозить ее в суд и лучше ей не стало", - заявила адвокат водителя Lexus Юлия Козырь.

Прокурор отметил, что без Зайцевой невозможно продолжать, в СИЗО нужно истребовать медицинскую документацию о состоянии его здоровья.

В свою очередь, адвокат потерпевших Лариса Матвеева отметила, что Зайцева ранее позволяла суду разглашать информацию о состоянии его здоровья. Адвокат предложила объявить перерыв на 2 часа.

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Судья Попрас сообщил, что из СИЗО в суд сегодня поступили 2 медицинские справки о состоянии здоровья Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.

"Предоставлено 2 справки относительно Дронова Геннадия. Указанны его артериальное давление, температура, сердечный ритм. Отмечено, что в суд без сопровождения следовать может. Аналогичная справка предоставлена ​​Зайцевой, где указана температура, артериальное давление, ритм сердца. Также указано, что в суд без сопровождения следовать может. Дата сегодняшняя, печать", - сказал судья.

Суд ждет выводов врачей о возможности продолжения заседания.

В Харькове задерживается судебное заседание по делу о резонансном ДТП с 6 погибшими на улице Сумской. Заседание должно было начаться в 14:00 сегодня, 16 октября. Около 14:05 в зал судебных заседаний зашел начальник конвоя и сообщил, что Зайцева не может идти.