ДТП в Боярке: водителю избрали меру пресечения

В результате дорожно-транспортного происшествия, водители и пассажиры получили разной степени тяжести телесные повреждения Фото: Укрінформ

4 июня водитель маршрутного служебного автомобиля марки Мercedes проявил невнимательность и проигнорировал требования дорожного знака "Уступить дорогу". Он выехал со второстепенной на главную дорогу и столкнулся с автомобилем SKODA. Авто стали неуправляемые, выехали на полосу движения, где столкнулись с автобусом.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водители и пассажиры получили разной степени тяжести телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Водителю объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения: в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившее тяжелое телесное повреждение потерпевшему.

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Прокуратура Киевской области подготовила ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

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