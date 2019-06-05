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среда, 05 июня 2019 17:30

ДТП в Боярке: водителю избрали меру пресечения

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ДТП в Боярке: водителю избрали меру пресечения
В результате дорожно-транспортного происшествия, водители и пассажиры получили разной степени тяжести телесные повреждения Фото: Укрінформ

4 июня водитель маршрутного служебного автомобиля марки Мercedes проявил невнимательность и проигнорировал требования дорожного знака "Уступить дорогу". Он выехал со второстепенной на главную дорогу и столкнулся с автомобилем SKODA. Авто стали неуправляемые, выехали на полосу движения, где столкнулись с автобусом.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водители и пассажиры получили разной степени тяжести телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Водителю объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения: в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившее тяжелое телесное повреждение потерпевшему.

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Прокуратура Киевской области подготовила ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

Под Киевом в Боярке случилась масштабное ДТП. Столкнулись маршрутка и Mercedes-Benz Sprinter.

Пострадали 26 человек, сообщает dtp.kiev.ua.

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Дата
05
июня

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