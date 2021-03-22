ДТП с украинским автобусом в Польше: в полиции рассказали подробности

Украинский рейсовый автобус Euroways, который разбился на автостраде в Ярославском уезде Польши, ехал по маршруту Вроцлав-Черновцы. В салоне были 8 пассажиров и 2 водителя. Один из них погиб.

Фото: podkarpacka.policja.gov.pl

5 пострадавших госпитализировали в больницы в Перемышле, Пшеворске и Любачуве. Уцелевших пассажиров автобуса отправили в школьное общежитие в городе Ярослав. Об этом рассказали в полиции Подкарпатского воеводства.

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"23-летний водитель автобуса внезапно вернул с дороги, ударился об энергопоглощающий барьер, пробил его, перевернулся и упал в канаву. Водитель был трезв", - рассказали в полиции.

Спасатели разрезали автобус, чтобы освободить 3 пассажиров. Все обстоятельства и причины аварии устанавливает следствие.

Отмечается, что ночью в регионе наблюдались сложные погодные условия: шел мокрый снег.

В ночь на 22 марта в Подкарпатском воеводстве на юге Польши разбился автобус с украинцами. Один человек погиб, еще 5 травмированы. ДТП произошло в том же месте, где 6 марта разбился автобус сообщением Познань-Херсон.