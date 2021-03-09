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вторник, 09 марта 2021 09:04

ДТП с украинцами в ​​Польше: сообщили последние новости о пострадавших

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ДТП с украинцами в ​​Польше: сообщили последние новости о пострадавших
В Польше разбился автобус с украинскими. 5 погибли. В больницах остается 24 пострадавших. Фото: tvn24.pl

По состоянию утро 9 марта в больницах Польши остается 24 украинца, попавших в ДТП.

9 из них - в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел информирует ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 9 марта во больницах Польши остаются 24 пострадавших украинцы. Пятеро из них стабильно тяжелые", - сказано в сообщении.

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8 марта никого из больницы не выписали, состояние травмированных не позволяет им ехать домой. Наиболее критическим польские медики называют состояние 28-летней одесситки, которую сначала "записали" к погибшим.

"Ее состояние крайне тяжелое, она в медикаментозном сне, прогнозы не самые благоприятные. Приезжала мать пациентки, узнала дочь. У пострадавшей тяжелая травма головы, было кровоизлияние в мозг, после аварии ее прооперировали. Если состояние стабилизируется, пациентка еще потребует оперативного вмешательства", - рассказал Павел Бугира из госпиталя в Перемышле.

Авария произошла около 23:50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. 41 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали, в том числе и 2 вертолетами, в 6 больниц.

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Дата
09
марта

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