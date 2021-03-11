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четверг, 11 марта 2021 13:17

ДТП с украинцами в ​​Польше: когда и как переправят на родину тела погибших

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ДТП с украинцами в ​​Польше: когда и как переправят на родину тела погибших
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли. В больницах остается 21 пострадавший. Фото: tvn24.pl

Тела погибших в масштабном ДТП в Польше украинцев готовятся переправить на родину уже завтра, 12 марта.

Похоронная фирма завершает сбор всех документов. Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

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"Тела 5 украинцев планируют вывозить 2 катафалками завтра, 12 марта. Если до завтра не удастся подготовить все документы, то отправку тел будет отложено до понедельника", - сказал генконсул.

Он уточнил, что 2 погибших женщин перевезут в Кривой Рог, 3-ю - в Одессу, а двух умерших мужчин - в Шепетовку и Тернополь соответственно.

Погибшим было от 29 до 61 года.

В Польше разбился рейсовый украинский автобус Познань-Херсон. Авария произошла вблизи города Ярослав Подкарпатского воеводства 5 марта около 23:50. В салоне были 55 пассажиров и 2 водителя, все - украинцы. 3 женщины 1960-го, 1967-го и 1988 года рождения и двое мужчин 1968-го и 1992 года рождения погибли. Среди них - 52-летний Альберт Кудин из Шепетовки Хмельницкой области. Еще 39 человек забрали в 6 местных больниц. Пассажирами автобуса были зароботчаны и студенты. Одна женщина - из Львовщины, остальные - жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.

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