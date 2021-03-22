ДТП с украинцами в ​​Польше: что известно о состоянии пострадавших

На юге Польши разбился автобус с украинцами. Один человек погиб, еще 5 травмированы. Фото: tvn24.pl

Одна из пассажирок украинского автобуса сообщением Вроцлав-Черновцы, который разбился в Польше, в тяжелом состоянии.

74-летняя женщина находится в в больнице Перемышля. Оттуда ее должны доставить в Жешув и прооперировать. Об этом сообщил Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

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По его информации, еще у одной 55-летней украинки поломанные конечности. Среди пострадавших также 22-летний водитель, который был за рулем автобуса. У него диагностировали ушиб головы.

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Украинский автобус сообщением Вроцлав-Черновцы разбился в ночь на 22 марта на автостраде А4 недалеко от Ярослава. Почти на том же месте в начале марта в подобной ДТП погибли 5 украинцев. В полиции Подкарпатского воеводства сообщили, что пятеро пострадавших были перевезены в больницы городов Перемышль, Пшеворск и Лубачув. Еще четырех пассажиров, которые не получили значительных травм, отвезли в школьное общежитие в городе Ярослав.