ДТП с обезглавливанием в Харькове: водителя задержали

В Харькове полицейские задержали водителя, который насмерть сбил мужчину, когда тот перебегал дорогу. От удара ему оторвало голову.
Правонарушителю уже объявили о подозрении, сообщили в преслужби полиции Харьковской области.
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"Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения", - говорится в сообщении.
Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
В Харькове произошло жуткое ДТП. Mercedes насмерть сбил пешехода. Авария произошла на просп. Льва Ландау. Удар был такой силы, что голова погибшего оказалась в салоне автомобиля.
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