ДТП с обезглавливанием в Харькове: водителя задержали

В Харькове полицейские задержали водителя, который насмерть сбил мужчину, когда тот перебегал дорогу Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове полицейские задержали водителя, который насмерть сбил мужчину, когда тот перебегал дорогу. От удара ему оторвало голову.

Правонарушителю уже объявили о подозрении, сообщили в преслужби полиции Харьковской области.

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"Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения", - говорится в сообщении.

Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В Харькове произошло жуткое ДТП. Mercedes насмерть сбил пешехода. Авария произошла на просп. Льва Ландау. Удар был такой силы, что голова погибшего оказалась в салоне автомобиля.