ДТП с курсантками в Киеве: родители пострадавших рассказали новые подробности

Майор ВСУ Владимир Холодный за рулем собственного авто покалечил трех 23-летних курсанток в Киеве. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Стали известны новые подробности резонансного ДТП на Зоологической в ​​Киеве, в котором пострадали три 23-летние курсантки.

Их рассказал отец одной из пострадавших Николай Гуй, пишет сайт "Сегодня".

"Мужчина, который сбил мою дочь и еще двух девушек, не просто врезался в них. Он вел себя неадекватно. Он наехал один раз, второй, третий, уезжал обратно, затем вперед. Это была бойня ...", - рассказал Николай , ссылаясь на слова очевидцев ДТП.

По его словам, однокурсники его дочери решили помочь ей и уже сдали для нее кровь. Кроме того, пострадавшую навестил представитель Военно-медицинской академии, куда она недавно поступила. Он заверил, что руководство поспособствует тому, чтобы курсантка ее закончила и стала медиком.

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"Мы были у дочери. Она была очень рада нашему приходу. Мы ее ободрили, ведь ее еще раз прооперировали. Психологическое состояние можно назвать удовлетворительным", - добавил Николай.

Кроме того, он отметил, что со стороны виновника аварии пока с ним никто не выходил на связь.

Мама еще одной пострадавшей, Людмила, рассказала, что состояние ее дочери остается тяжелым.

"У нее ампутировали левую ногу. Психологическое состояние вроде нормальное. Дочь постоянно поддерживают, в том числе и те люди, которые когда-то остались без ноги. Например, была в гостях беременная женщина, которая убедила ее в том, что жизнь продолжается. Пострадавших девушек навещают настолько часто, что у них нет времени оставаться наедине. Мы благодарны медикам, которые спасли жизнь нашим девочкам", - рассказала Людмила.

Авария произошла 25 августа, около 16:40, в Шевченковском районе Киева, на ул. Зоологической. На территории военного колледжа нетрезвый водитель совершил наезд на 3 девушек-курсанток. 2 пострадавшим ампутировали по ноге, у 3-й тоже раздроблены ноги. Водителем в нетрезвом оказался майор 46-летний Владимир Холодный, которого несколько дней назад приняли на службу в Военно-медицинскую академию. Пострадавшие утверждают, что он с сослуживцами отмечал новую должность. Ему грозит до 8 лет за решеткой.