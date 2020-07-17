ДТП с 4 погибшими: что известно о состоянии единственного выжившего парня

Состояние киевлянина 14-летнего Святослава Цурканова, который единственный уцелел в страшной аварии на Столичном шоссе, улучшилось.

Парня уже перевели из реанимации Охматдета в обычную палату.

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Вся семья Святослава - отец, мать, 4-летняя сестренка и 10-летний брат - погибла в ДТП. Об этом пишут Podrobnosti.ua.

Судьбой Святослава будет заниматься родной дядя.

Авария произошла 12 июля на Старообуховской трассе под Киевом. Погибли супруги, их 4-летняя дочь и сын, 10 лет. Выжил только старший, 14-летний парень. Водитель-виновник Антон Желепа был пьян, в его крови обнаружили 1,32 промилле алкоголя, что в семь раз превышает норму. Он ехал по дороге на Mercedes, который похитил у своего работодателя, у которого работал на даче. Автомобиль был объявлен в розыск через 20 минут после ДТП.