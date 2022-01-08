ДТП с 16-летним водителем Infiniti: в крови погибшего обнаружили алкоголь

У 58-летнего водителя Chevrolet обнаружили алкоголь в крови. Фото: kharkov

В крови водителя Chevrolet, погибшего в аварии с 16-летним водителем Infiniti в Харькове, нашли алкоголь. Однако в его действиях не было нарушений ПДД, которые могли стать причиной ДТП.

Экспертиза обнаружила у погибшего 3,65 промилле. Об этом рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Это административное правонарушение. Из-за смерти водитель не может быть привлечен к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В его действиях не было нарушений ПДД, которые были бы в причинно-следственной связи с причиной ДТП, что подтверждается выводами автотехнической экспертизы", - сказал Чубенко.

Отвечая на вопрос, можно ли использовать факт опьянения погибшего для защиты несовершеннолетнего водителя, Чубенко отметил, что следствие собрало достаточную доказательную базу.

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"В ходе проведенных следственных действий мы полностью и всесторонне доказали вину подозреваемого, а также имеем достаточно доказательств, которые предоставим суду", - сказал пресс-секретарь.

Чубенко подчеркнул, что согласно выводам экспертизы причиной смерти погибшего стали именно множественные травмы жизненно важных органов.

26 октября 2021 года в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались. Следствие установило, что до момента ДТП автомобиль Infiniti был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы. А водитель ехал со скоростью 180 км/ч.