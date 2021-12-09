ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста

Жена водителя Сергея Карповца, который на грузовике протаранил маршрутку под Черниговом, не против его ареста.
Ее муж в тяжелом психологическом состоянии и она опасается, что он может совершить самоубийство, рассказала Инна Карповец после заседания суда, передает Суспильне.
По словам женщины, муж также получил травмы, однако врачи не говорят ей о его состоянии здоровья.
"Я за содержание под стражей, потому что боюсь, чтобы он себе ничего не сделал. У него крайне тяжелое психологическое состояние. Он и психологически и физически никакой", - рассказала женщина.
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Добавляет, что после ДТП мужа она увидела только в суде. Также утверждает, что нельзя во всем винить водителя грузовика.
"Он виноват только, что жив остался. А людям горе. Люди добрые, у нас тоже горе! У вас по одному - два трупа, а у нас 13. И еще неизвестно, сколько умрет. А они все на нас. Не просто на водителе, а на нашей семье, на родственниках, на знакомых", - рассказала жена водителя фуры.
Также женщина уверяет, что муж был ответственным водителем, следившим за техническим состоянием грузовика.
Трагедия произошла 7 декабря примерно в 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады.
13 человек погибли, среди них - водитель маршрутки. Еще семеро искалечились.
Новозаводской районный суд Чернигова на два месяца отправил под стражу водителя грузовика Сергея Карповца, обвиняемого в ДТП.
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