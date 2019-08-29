Дронова этапировали в колонию

Харьковчанина Геннадия Дронова приговорили к 10 годам тюрьмы за аварию с 6-ю погибшими. Фото - mediaport.ua

28 августа в Крюковскую исправительную колонию №29 этапировали Геннадия Дронова. Его приговорили к 10 годам тюрьмы за аварию в Харькове, во время которой погибли 6 человек. Об этом корреспонденту Gazeta.ua сообщил его защитник Сергей Перепелица.

"Геннадия Дронова действительно этапировали в Крюковсковскую исправительную колонию №29 на Полтавщине. Это исправительная колония минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для осужденных мужчин", - сказал адвокат.

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Добавил, что готовит кассационную жалобу на решение апелляционного суда Харьковской области. Когда будет подана - не сообщил. На это есть 3 месяца.

Вопрос о этапировании второй осужденной по делу Елены Зайцевой еще в процессе согласований. Решение принимает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины, сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова.

26 февраля Киевский районный суд Харькова вынес приговор по делу о смертельном ДТП, которое произошло осенью 2017 года. Тогда погибли 6 человек, а еще 5 травмированы. Суд назначил по 10 лет тюрьмы водителям Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. В августе Харьковский апелляционный суд не удовлетворил апелляционные жалобы Зайцевой и Дронова. Таким образом, приговор Киевского райсуда Харькова остался в силе.