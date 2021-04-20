Достал пулю и поехал: пассажиры маршрутки показали конфликт водителей со стрельбой

На трассе Киев-Чернигов конфликт между водителями маршрутного автобуса и легковушки Mercedes закончился стрельбой. Фото: facebook.com/KyivOperativ

На трассе Киев-Чернигов конфликт между водителями маршрутного автобуса и легковушки Mercedes закончился стрельбой.

Якобы водитель автобуса подрезал Mercedes на дороге и получил пулю за это, пишет "Киев оперативный".

"Вблизи с селом Прогресс что-то между собой не поделили водители маршрутного автобуса и Mercedes. Последний перекрыл движение автомобилем и, взяв пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки. Его почему-то совсем не остановило то, что в маршрутке находились люди и начал стрелять", - сказано в сообщении.

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Пассажиры утверждают, что после всего водитель маршрутки сам достал из ноги пулю и поехал дальше.

Сам инцидент сняли на видео пассажиры автобуса.

В городе Вишневое под Киевом выяснения отношений между двумя водителями закончился стрельбой. Конфликт произошел на заправке. Один из мужчин предъявил претензии своему оппоненту в том, что он его якобы "подрезал". В ответ тот схватился за оружие и выстрелил.