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четверг, 05 сентября 2019 15:44

Должна была встретиться с подругами: что рассказал муж изнасилованной и убитой в Гидропарке

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Должна была встретиться с подругами: что рассказал муж изнасилованной и убитой в Гидропарке
Херсонку 35-летнюю Елену Кулипову изнасиловали и зарезали в Гидропарке. Фото - kherson.net.ua

В вечер гибели 35-летняя Елена Кулипова из Херсона собиралась встретиться с подругами. Однако на встречу так и не пришла.

Камеры зафиксировали 3-х мужчин, которые оставили авто и пошли в Гидропарк. Их причастность к преступлению проверяют, сообщает сайт kherson.net.ua.

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Рассматривалась также версия, что Елену убил муж. За день до смерти женщины у них была громкая ссора. Но мужчина это опровергает. Говорит, в тот вечер Елена приготовила ужин, испекла пиццу и договорилась с подругами выпить кофе.

Также отмечается, что между супругами часто возникали конфликты, на которые даже вызвали полицию.

В Гидропарке в Херсоне убили женщину. Тело у воды нашли 3 сентября около 6:40 прохожие. Убитую звали Елена Кулипова. Ее изнасиловали и зарезали.

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