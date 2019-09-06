Должен был совершить теракт: ФСБ завербовала украинского гранатометчика

ФСБ России завербовала украинского военнослужащего.
Военному поручили устроить теракт в воинской части в Бердичеве Житомирской области, передает УНИАН.
Гранатометчик 26-й отдельной артиллерийской бригады в Бердичеве самовольно покинул место несения военной службы и незаконно пересек государственную границу Украины с Российской Федерацией. Там его задержали представители ФСБ РФ.
"В дальнейшем под угрозой применения в отношении него насилия, дал согласие на сотрудничество с представителями ФСБ РФ и получил от них задачу осуществить взрыв на территории в/ч А3091", - говорится в постановлениях суда.
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Вернувшись в Украину, военный не совершил теракт и обратился к правоохранителям.
Расследование этого дела продолжается.
Российские спецслужбы планировали теракт на станции метро Индустриальная в Харькове. Для его осуществления завербовали местного жителя.
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