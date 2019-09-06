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пятница, 06 сентября 2019 20:34

Должен был совершить теракт: ФСБ завербовала украинского гранатометчика

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Должен был совершить теракт: ФСБ завербовала украинского гранатометчика
Мужчина незаконно ездил в Россию. Фото: УНИАН

ФСБ России завербовала украинского военнослужащего.

Военному поручили устроить теракт в воинской части в Бердичеве Житомирской области, передает УНИАН.

Гранатометчик 26-й отдельной артиллерийской бригады в Бердичеве самовольно покинул место несения военной службы и незаконно пересек государственную границу Украины с Российской Федерацией. Там его задержали представители ФСБ РФ.

"В дальнейшем под угрозой применения в отношении него насилия, дал согласие на сотрудничество с представителями ФСБ РФ и получил от них задачу осуществить взрыв на территории в/ч А3091", - говорится в постановлениях суда.

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Вернувшись в Украину, военный не совершил теракт и обратился к правоохранителям.

Расследование этого дела продолжается.

Российские спецслужбы планировали теракт на станции метро Индустриальная в Харькове. Для его осуществления завербовали местного жителя.

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Дата
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