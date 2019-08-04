Дохлая рыба, вонь и мухи - обнаружили массовый мор

В столичном озере подохла рыба и лежит на берегу. Фото: i.obozrevatel.com

У берегов озера, в Святошинском районе Киева нашли массовый мор рыбы и раков.

Из-за этого в окрестностях очень воняет, а десятки килограммов тушек разбросало по берегу, - пишет ТСН.

Жители района попросили коммунальщиков, которые вылавливают мертвую живность, вывезти дохлую рыбу. 80 килограммов тухлятины уже забрали.

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Похожее событие на озере было три года назад. Тогда вблизи строили дом, какова причина сейчас - неизвестно. Коммунальщики отобрали образцы воды, но результаты будут через несколько дней.

Жители с. Халепье Обуховского района Киевской области жалуются, что в их селе постоянно воняет. Владельцы свиней с местной фермы сбрасывают мертвые туши в яму с водой или прикапывают возле хозяйства.