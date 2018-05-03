У Киева мертвых свиней сбрасывают в яму с водой

В силосной яме обнаружили пять трупов. стопкадр

Жители с. Халепье Обуховского района Киевской области жалуются, что в их селе постоянно воняет. Владельцы свиней с местной фермы сбрасывают мертвые туши в яму с водой или прикапывают возле хозяйства, сообщает ТСН.

Местные сняли на видео останки животных - обнаружили пять трупов. Люди подозревают, что это только то, что было найдено на поверхности.

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"Один человек, а портит жизнь всему селу", "Камень на шею - и топят", - написали пользователи сети Facebook в комментариях под видеозаписью.

"Проблема с вонью - постоянная, а трупы обнаруживают на территории фермы не впервые. Хозяйство расположено на территории участка, за который ответственный Обуховский райсовет, поэтому на уровне села закрыть предприятие не удастся - разрешение выдавали в высшем учреждении", - рассказала местная жительница Светлана Кочубей.

29 апреля в село приехали полицейские, ветеринары, экологи и местные власти. Провели осмотр территории и взяли пробы на анализ из останков животных, где зафиксировали нарушения.

На свинотоварной ферме "Альянс" профильные службы обнаружили пять трупов, два из которых были частично погружены в воду бывшей силосной ямы, а три - под насыпями земли.

Мертвые свиньи находились в таком состоянии в течение трех недель.

Местные жители опасались, что свиньи были заражены африканской чумой, однако ифицированных животных специалисты не обнаружили.

Владелец фермы Святослав Федина нарушил закон "О побочных продуктах животного происхождения, не предназначенные для потребления человеком". Кроме того, у руководства фермы не было никаких ветеринарных документов и документов по продаже животных.

Местные жители считают реакцию властей слабой и собираются митинговать.

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