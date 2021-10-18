Дочь бизнесмена влетела на Lexus в толпу: шесть человек погибли

18 октября четыре года назад в Харькове произошла смертельная авария, расследование которой приобрело большой общественный резонанс.

В тот день автомобиль Lexus двигался от площади Конституции до центра, а Volkswagen Touareg поднимался Бурсацким спуском. В 20:53 Lexus выехал на перекресток на запрещающий свет светофора. По свидетельствам очевидцев, автомобиль двигался на большой скорости. Там в него врезался Volkswagen Touareg. От удара Lexus отбросило на тротуар в толпу.

Автор: NPU.GOV.UA В аварии пострадали 11 человек

Пострадали 11 человек. Александр Евтеева, Алла и Анастасия Сокол, Наталья Умаева, Нина Кобесова погибли на месте. Жанна Власенко, Оксана Нестеренко, Юрий Неудачин, Елена Берченко, Марина Ковалева и Анна Комар попали в больницу. Василенко была беременной. Чтобы спасти ребенка, женщину ввели в искусственную кому. Впоследствии она успешно родила и вышла из больницы. Берченко умерла в больнице, не приходя в сознание.

Устроила аварию Елена Зайцева.Тогда ей было 20 лет, училась на третьем курсе социологического факультета Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Ее отчимом является харьковским бизнесменом Василием Зайцев.

Автор: UNIAN Елена Зайцева получила водительское удостоверение в 2015-м и 6 раз отвечала за нарушение ПДД

"Водительские права Елена получила в декабре 2015 года. С тех пор шесть раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД", - сообщила на следующий день после ДТП прессекретар прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

На время следствия его посадили на 60 суток. На заседании суда постоянно плакала и отказывалась поянюваты событие.

"Единственное, что я хочу сказать, это то, что мне жаль, что в этой ситуации, пострадали люди. Я надеюсь, что семьи все же позволят, чтобы мои родители смогли оказать им помощь, потому что действительно, это худшее, что могло произойти", - сказала тогда она.

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Тогда же стало известно о наличии в крови Зайцевой опиатов.Но к обвинительному акту этот факт не попал. Подсудимая обнаружены вещества объясняла таблеткой пенталгина, которую приняла перед ДТП. Все прояснить могла Елена Федирко - нарколог, которая осматривала Зайцеву после трагедии. Однако она исчезла: уволилась с работы и не выходила на связь.

Через полгода неожиданно появилась. Утверждала, что все это время находилась в Харьковской области. Никаких звонков от следователей или повесток не получала, о громком процессе ничего не знала. Она подтвердила данные, внесенные в акта осмотра: неустойчивое настроение, вялость, заторможенность, бледную кожу, суженные зрачки, шаткую походку и тому подобное. Но назвала это последствиями шока и сотрясения головного мозга, которого не обнаружили медики в Зайцевой.

Еще одним виновником признали водителя Volkswagen Геннадия Дронова, хотя сначала проходил по делу как потерпевший. Он предприниматель. Занимался продажей продуктов питания и табачных изделий.

Автор: UNIAN Дронов 2017 уже был участником ДТП, за что нес административное наказание

С места аварии сразу отправился к следователю. Впоследствии лечился в частной клинике. Имел сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Затем его посадили за нарушение ПДД. В момент аварии сознательно выехал на желтый свет, хотя имел дождаться зеленого.

В общем все судебное разбирательство длилось почти год. В процессе приняли участие 12 пострадавших - родные погибших и пострадавшие. Обоим подозреваемым инкриминировали нарушение правил безопасности дорожного движения.

13 декабря Зайцева признала свою вину. Дронов отмечал, что правил не нарушал, на перекрестке был на зеленый, но через бешеную скорость Lexus затормозить не успел. Вины не признает до сих пор.

Суд обоим назначил по 10 лет тюрьмы. Это максимальный срок наказания, который требовала прокуратура и который предусмотрен статьей о нарушении ПДД, что привело к гибели людей. Также они обязаны уплатить по 500 тыс. грн компенсации семьям пострадавших.

Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре в Днепропетровской области. Это заведение с облегченными условиями содержания для женщин. Работают там на швейном производстве или на контрагентских объектах за пределами центра. Дронов - в колонии № 29 на Полтавщине. Она с облегченными условиями содержания для мужчин. Осужденный занимается там сельским хозяйством.

Фото: UNIAN

Елена Зайцева и Геннадий Дронов не выплачивают пострадавшим компенсации. От Зайцевой отправляют по 24 грн, от Дронова не поступает вообще никаких выплат, рассказала сестра погибшей Нины Кобесовои Тина Шевцова. Такие же суммы выплат и у других пострадавших, с которыми связались журналисты. Они попытались узнать в Министерстве юстиции, почему вместо миллионов гривен поступают копейки. Но подробных данных в ведомстве не раскрыли, сославшись на запрет со стороны осужденных.