Зайцева платила по 24 грн., от Дронова - ничего: родственники погибших в ДТП в Харькове не получают компенсации

18 октября 2017 года в Харькове произошла масштабная авария. Внедорожник протаранил толпу пешеходов. Погибли 6 человек, еще 5 травмированы. Фото: segodnya.ua

Осужденные за масштабную аварию в Харькове Елена Зайцева и Геннадий Дронов не выплачивают пострадавшим компенсации.

Родственница одной из жертв ДТП получает от Зайцевой по 24 грн. От Дронова не поступает вообще никаких выплат. Об этом рассказала сестра погибшей Нины Кобесовои Тина Шевцова.

"Со стороны Дронова никаких выплат. Ну, Зайцева из Покровского приходит. Однажды, пожалуй, 24 гривны пришло. Второй раз примерно так же", - отметила Шевцова, передает "Сегодня".

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Отмечается, что такие же суммы выплат и у других пострадавших, с которыми связались журналисты. Они попытались узнать в Министерстве юстиции, почему вместо миллионов гривен поступают копейки. Но подробных данных в ведомстве не раскрыли, сославшись на запрет со стороны осужденных.

Министерство уточнило лишь, что Зайцева отбывает наказание в Покровском исправительном центре в Днепропетровской области. А Дронов - в колонии на Полтавщине.

Два года назад 26 февраля Киевский районный суд Харькова огласил приговор виновникам смертельной аварии Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Они получили по 10 лет тюрьмы с временным запретом управлять транспортными средствами. ДТП произошло на перекрестке ул. Сумской и Мечникова 18 октября 2017-го. Lexus Елены Зайцевой столкнулся с Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. От удара ее автомобиль отбросило в толпу. 6 человек погибли, еще 5 - травмированы.