"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили 15-й самолет оккупантов

Уничтожен российский истребитель Су-30 СМ Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Вооруженные силы Украины уничтожили еще один вражеский самолет. Информацию в Facebook подтвердило Командование Воздушных Сил ВСУ.

"В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ. ПОЖАЛОВАТЬ В АД!!!", - говорится в сообщении.

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За двое суток войны, российские оккупационные войска потеряли 14 самолетов разных типов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 орудий, ЗРК БУК-М1, десятки беспилотных авиационных комплексов. 26 февраля русский корабль уничтожил свой военный самолет.