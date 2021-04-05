До аорты было несколько миллиметров: гвоздь пробил легкое 17-летнему парню

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Во Львовской области 17-летнему парню гвоздь пробил легкое. Юноша начал задыхаться, его госпитализировали во Львовскую областную детскую клиническую больницу Охматдет.

Парень любит мастерить, в его руках "горит" работа любой сложности. Он прибивал дощечки. Работу закончил, собрал инструменты и шел домой, споткнулся за ступеньки и упал. Пневматический пистолет, который стреляет гвоздями, случайно выстрелил гвоздем в грудную клетку, рассказали в больнице.

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"Ситуация была очень опасна - к аорте не хватало всего несколько миллиметров. Если бы гвоздь пробил аорту, мы бы его уже не успели спасти, учитывая, что доехать из района во Львов так быстро невозможно. Но этому парню буквально повезло - гвоздь пробил легкое. Мы имели еще время на спасение", - рассказал детский хирург Охматдета Николай Никита.

После рентгена парня срочно прооперировали. Медики говорят, что пациент выздоравливает и ему уже лучше. Надо еще несколько дней, чтобы рана в легком зажила окончательно.

На Львовщине 11-летняя девочка во время прогулки с подругами проглотила канцелярский гвоздь. Он застрял в бронхах. Хирурги Львовской областной детской больницы Охматдет ее срочно взяли на операцию.