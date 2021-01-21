Для убийцы Дарьи Лукьяненко будут требовать пожизненное

Николая Тарасова из Ивановки в Одесской области приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Фото: pushkinska.net

Приговор 24-летнему Николаю Тарасову из Ивановки, которого на 15 лет осудили за похищение, попытку изнасилования и убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко, слишком мягкий.

Поэтому прокуроры будут обжаловать решение суда первой инстанции и настаивать на пожизненном заключении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Одесской области.

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"Прокуроры не согласны с приговором суда первой инстанции. Поскольку 15 лет лишения свободы за совершение дерзкого убийства малолетнего ребенка не соответствует степени тяжести содеянного. В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на избрании подсудимому той меры наказания, которую ранее требовала при рассмотрении обвинительного акта в районном суде - пожизненном лишении свободы", - сказано в сообщении.

На подачу апелляционной жалобы стороны имеют 30 дней со дня провозглашения приговора в первой инстанции.

19 июня 2019-го в Ивановке Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Ее искали 6 дней после того, как пошла на танцевальный кружок в школу и исчезла. Тело обнаружили в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей Николай. Признался: преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую неспособность" - написано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал камень к ногам и бросил тело в яму.