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пятница, 11 октября 2019 08:51

Директор интерната торговал воспитанниками

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В Запорожской области разоблачили руководителя одного из интернатов, который сдавал подопечных в "аренду" для выполнения тяжелых работ.

За это получал деньги, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zp.npu.gov.ua
  В Запорожской области директор интерната сдавал подопечных в «аренду». Дети работали на стройке
В Запорожской области директор интерната сдавал подопечных в «аренду». Дети работали на стройке

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"Полицейские получили оперативную информацию, что руководитель одного из интернатов за денежное вознаграждение предоставляет сторонним лицам малолетних подопечных для использования их в качестве рабочей силы на частных строительных и хозяйственных объектах. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель города Мелитополь", - рассказали в полиции.

Автор: zp.npu.gov.ua
   Подозреваемого задержали при получении денег за эксплуатацию подопечных
 Подозреваемого задержали при получении денег за эксплуатацию подопечных

Подозреваемого задержали во время получения 1 тыс. грн за 4 ребят в возрасте до 14 лет. Они должны были работать на строительстве в частном домовладении пгт Приазовское.

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Директор одного из интернатов Житомирской области эксплуатировал воспитанников с отклонениями в психическом и физическом развитии. К своей незаконной деятельности привлек дочь и зятя, которые также работали в интернате.

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Дата
11
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