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вторник, 16 июля 2019 16:54

Девушку насильно вывезли в лесополосу - хотели денег

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Девушку насильно вывезли в лесополосу - хотели денег
Подозреваемых в совершении преступления задержали Фото: Репортер

В Киеве двое мужчин насильно затолкали девушку в машину и вывезли ее в лесополосу.

В лесополосе мужчины требовали у последней тысячу долларов, пишет УНН.

Не получив денег, злоумышленники отпустили потерпевшую. Перед тем, как отпустить, женщине обрезали волосы.

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Подозреваемых в совершении преступления задержали. Начато расследование по статье Уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека.

В Запорожье 48-летний рецидивист изнасиловал 40-летнюю женщину, когда та возвращалась домой.
Нападение произошло 15 июля около 22.50. Потерпевшая шла с ул. Новокузнецкой в ​​направлении Запорожье-1, когда к ней подошел пьяный неизвестный мужчина и начал приставать, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Дата
16
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