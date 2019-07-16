Насильник напал на женщину посреди улицы

В Запорожье 48-летний рецидивист изнасиловал 40-летнюю женщину, когда та возвращалась домой.

Нападение произошло 15 июля около 22.50. Потерпевшая шла с ул. Новокузнецкой в ​​направлении Запорожье-1, когда к ней подошел пьяный неизвестный мужчина и начал приставать, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zp.npu.gov.ua В Запорожье 48-летний рецидивист изнасиловал 40-летнюю женщину, когда та возвращалась домой

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"Неподалеку от "Детской железной дороги" нападавший затянул женщину в кусты и повалил ее на землю. Она сопротивлялась. Злоумышленник ударил ее и, угрожая физической расправой, изнасиловал", - сказано в сообщении.

Автор: zp.npu.gov.ua В Запорожье 48-летний рецидивист изнасиловал 40-летнюю женщину, когда та возвращалась домой

Крики женщины о помощи услышали прохожие и вызвали полицию. Нападавшего задержали. Он житель Днепропетровской, ранее имел судимость. За нападение на женщину его могут посадить на 5 лет.



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